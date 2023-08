Des langues plus tôt, nouveau CEFA: "Charleroi est l’une des rares villes belges à offrir la gratuité de l’accueil temps libre" selon Julie Patte

Dans le fondamental, il y a la mise en œuvre des réformes du pacte pour un enseignement d’excellence. Ces mesures ne sont pas propres aux écoles de Charleroi ni à notre réseau communal, elles touchent tous les pouvoirs organisateurs en Fédération Wallonie-Bruxelles. D’abord, la gratuité qui était en vigueur dans le maternel s’étend aux deux premières années primaires. Comme nous nous sommes toujours montrés attentifs à réduire les frais de scolarité, les subsides vont nous aider à financer des activités à charge des familles. Par exemple, les excursions ou les entrées dans les musées.

L’acquisition de nouvelles compétences est aussi programmée ?

Oui. Les élèves seront formés au numérique dès la troisième primaire. C’est aussi le niveau auquel débutera désormais l’apprentissage des langues, jusqu’ici réservé aux 5e et 6e. Le recrutement de profs en langues modernes reste difficile à Charleroi, mais à l’heure où je vous parle, 82 % des postes ont déjà été pourvus au sein de notre réseau. Nous serons donc totalement dans les clous.

La lecture reste une priorité ?

Le budget de l’opération “Tout le monde lit” a été reconduit, il représente 7 000 euros. Chaque jour, les classes, les enseignants, le personnel des écoles s’accordent une pause lecture d’un quart d’heure en silence afin de vivre l’expérience d’une rencontre avec un récit et un auteur. L’intention est d’attiser le goût de la lecture qui demeure l’outil le plus important pour avancer dans tous les apprentissages. Selon les équipes participantes, les bénéfices constatés sont multiples : les enfants se montrent plus curieux, plus ouverts à la discussion, leur esprit critique est plus aiguisé, ils sont plus concentrés et plus enclins à s’exprimer…

Comment améliorer l’accueil en garderies ?

Vous le savez, Charleroi est l’une des rares villes belges à offrir la gratuité de l’accueil temps libre (ATL) aux enfants de tous les réseaux. Cela concerne quelque 23 000 élèves dans le fondamental. Pour améliorer la qualité du service, nous lançons à la rentrée un projet de scanning dans une implantation pilote de chacun de nos cinq districts urbains. Grâce à un QR code sur des porte-clés qui seront remis aux enfants présents en garderies, nous pourrons en temps réel avoir une vision de la fréquentation et de son évolution. Actuellement, le traitement des données papier demande près de deux semaines. C’est trop long pour adapter les effectifs. Si le test est concluant, le dispositif sera étendu à tout le réseau.

Combien d’agents travaillent-ils au service ATL ?

Ils sont près de 1070, souvent à temps partiel et sont répartis sur 200 implantations scolaires. En nombre de prestataires, c’est le service le plus important de la ville. Nous avons avancé notamment pour eux la journée du personnel qui était organisée en décembre. Elle se tiendra cette année le 13 septembre, un mercredi durant lequel l’accueil temps libre ne sera exceptionnellement pas assuré. Nos agents ATL pourront donc y participer.

Quels nouveaux projets dans l’enseignement secondaire ?

Après plusieurs mois de travaux, un nouveau centre d’éducation et de formation en alternance (CEFA) va voir le jour à Couillet. Nous y avons reconverti une ancienne menuiserie en atelier scolaire, l’investissement est de 700 000 euros. Nous allons y déménager les activités du CECS La Garenne qui sont organisées à Jumet (maçonnerie, construction, gros œuvre, carrosserie, peinture, aide mécanique). À Gosselies, nous voulons renforcer le pôle des métiers verts de notre CEFA. Les secteurs de l’environnement et de l’entretien de parcs et jardins sont en pénurie de main-d’œuvre. Ces métiers offrent des perspectives…

Où en est le plan de rénovation des écoles communales ?

Il est au cœur de nos priorités. À ce jour, 80 chantiers sont en cours ou en projet. Cela va de la construction d’un complexe comme celui de l’école des Chrysalides à Marchienne à la mise en conformité de l’électricité ou à des travaux de peinture en passant par des rénovations énergétiques complètes ? Ce volet est géré par mon collègue Xavier Desgain en charge des Bâtiments. Et je ne parle pas des interventions techniques qui mobilisent nos équipes pendant l’année scolaire. Au cours des 30 semaines d’activité, il y en a eu 3600, soit une moyenne de 24 par jour du lundi au vendredi.

Cela concerne aussi les cours de récréation ?

Avec l’échevin Eric Goffart, nous avons programmé un budget d’investissement d’un million d’euros pour les cours d’écoles en 2022 et 2023. L’an dernier, nos implantations de Robert Arcq à Jumet et de la Solidarité à Montignies-sur-Sambre ont bénéficié d’un lifting complet. Il est prévu de moderniser celles de Jumet Camp et de Jumet Pairotte.