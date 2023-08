La Fête du Sport revient le 3 septembre à Charleroi

De quoi s’agit-il ? C’est une sorte de “salon du sport” pour Charleroi : “Un moment, un lieu, peu après la rentrée scolaire, pour avoir quasiment toute l’offre de sport à Charleroi, c’est plus qu’essentiel quand on a une telle panoplie de disciplines. C’est à la fois une aubaine pour les parents qui cherchent un sport pour leur enfant, ou eux-mêmes, mais aussi pour les clubs qui bénéficient d’une vitrine inédite de plusieurs milliers de visiteurs en une fois !” souligne l’élu dans un communiqué.

Cette fois, il y aura de quoi découvrir ou tester 40 disciplines, dispensées par 60 clubs sur 13 espaces différents, avec 46 stands, 24 shows sportifs et deux clubs PMR. “Cette édition survitaminée est ouverte à toutes et tous dans un esprit de partage et de convivialité et aura également pour ambition de fédérer l’ensemble des carolos autour des bienfaits de la pratique sportive. Sans parler des nouveautés 100 % électriques qui vaudront le détour : segway, mini-circuit de karting, quad. Mais aussi la présence d’un mur d’escalade.” La Ville de Charleroi sera aussi présente pour informer et aider à faire les démarches pour la carte “C-gratuit” et le chèque sport pour la saison 2023-24. La journée est, bien évidemment, 100 % gratuite.

> Centre de Loisirs de Lodelinsart, rue du Chemin Vert, de 10 à 18 heures. La Ville de Charleroi précise qu’en raison d’un risque de saturation du parking sur place, une navette sera organisée depuis la Garenne (rue des Olympiades), mais aussi que le métro M3 vers Gosselies s’arrête à 200 mètres du centre, arrêt Lodelinsart Deschassis.