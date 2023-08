BRASEAP, une filière de formation à Erquelinnes, cherche des candidats : “depuis la Covid, on est en pénurie de stagiaires”

BRASEAP accueille chaque année 150 à 180 stagiaires. Mais pour cette rentrée, c’est pénurie. “Il n’y a pas de profil idéal pourtant. Tout ce qu’il faut, c’est avoir plus de 18 ans, que le diplôme le plus élevé soit au maximum un CESS, et surtout avoir envie : nous faisons d’abord un entretien individuel pour voir quelle formation correspond le plus au profil de la personne. Il y a ensuite des formations de terrain, mais aussi un accompagnement social.” Une des grandes difficultés à Erquelinnes, c’est d’être décentralisé des grands pôles d’emplois, tels que Charleroi ou Mons. “Et beaucoup de gens voient le fait qu’ils n’aient pas de voiture, ou pas de permis, comme un frein. On peut aider pour s’y retrouver dans les transports en commun. Les frais de déplacements sont remboursés, il y a une indemnité de 2 €/heure cumulable avec le chômage et – souvent – le RIS du CPAS. Nous avons aussi des aides pour les frais d’équipement ou de crèche. Ce qui compte, c’est de vouloir, parce que les moyens sont là.” Et après la formation ? “L’idée, via nos contacts dans toutes les communes de Charleroi Métropole, c’est de donner un bagage le plus complet possible aux gens. Parfois il y a un diplôme ou une certification, parfois pas, mais aussi nous essayons de voir avec les endroits où se font les stages si cela peut déboucher sur des contrats. Quoi qu’il arrive, il y a aussi un suivi 6 mois après la fin de la formation, pour – si la personne n’a pas encore trouvé d’emploi – refaire les CV, lettres de motivation, préparer les entretiens d’embauche à nouveau, etc. On prend le temps d’aider les personnes à reprendre confiance.”

Les filières proposées sont larges : Développement et conception multimédia, pour créer des jeux vidéo en 2D et 3D, des visuels ou logos, du montage vidéo, etc. Il y a aussi les Métiers de la petite enfance et d’aide aux personnes, avec des débouchés en aide familiale, aide-soignante, auxiliaire de petite enfance. BRASEAP propose également des formations d’agent d’accueil ou d’agent administratif, avec les notions nécessaires de relation clientèle, gestion des mails et du téléphone, suites bureautiques, etc. Horticulture, aménagement des espaces verts, peinture en bâtiment, etc. sont également des possibilités.

> Informations au 071 55 65 06, ou sur http://www.braseap.be/. Séances d'information tous les 1er et 2e jeudis du mois, à 9h30, rue Albert Ier 269, Erquelinnes. Portes ouvertes prévues le 21 septembre 2023 de 10 à 15h.