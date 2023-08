Le débat sur le conflit israélo-palestinien s’invite à nouveau à Charleroi

C’est dans ce contexte que Charleroi va mettre le doigt dans l’engrenage une nouvelle fois. Le 31 mai 2021, Charleroi avait déjà demandé un cessez-le-feu et un arrêt de l’annexion des territoires palestiniens. Ce lundi 28 août 2023, les élus devraient à nouveau proposer une motion. Il s’agit d’une sorte de lettre ouverte, d’engagement officiel de la Ville de Charleroi – où la question du conflit israélo-palestinien est importante notamment avec l’existence d’une plateforme Charleroi-Palestine – qui, si c’est surtout symbolique et ne va pas résoudre la crise bien évidemment, permettra de donner le ton. Ainsi, la Ville de Liège a suspendu toute relation avec Israël il y a quatre mois rapporte la RTBF, comme l’avaient fait avant Barcelone et Oslo, “tant que cet état ne respecte pas le droit international”.

Deux textes à Charleroi, similaires mais différents : le débat risque d’être chaud

Mais le débat risque d’être animé à Charleroi : deux textes, tous les deux de soutien et de condamnation, seront proposés lundi. Un seul sera voté.

D’un côté, le PTB a déposé le même texte que celui qui a été voté à Liège (voir le texte complet). En résumé, le texte propose d’affirmer le soutien de Charleroi au peuple palestinien et de condamner les crimes commis par l’État d’Israël, en appelant le régime de Benjamin Netanyahou d’extrême-droite et d’apartheid, en exhortant le gouvernement fédéral à établir une liste de sanctions, tout en s’engageant à couper tout lien entre Charleroi et l’État d’Israël. “C’est un combat que nous devons mener dans autant d’endroits que possible et cesser tous les liens avec un État qui applique une ségrégation. C’est ce que nous montre l’exemple sud-africain où le mouvement anti-apartheid a gagné la lutte contre la ségrégation grâce au soutien international”, explique Pauline Boninsegna (PTB).

De l’autre côté, le PS a proposé des amendements (des “modifications”) au texte du PTB mais aucun accord n’a pu être trouvé. Les socialistes, rejoints par Défi, proposent donc leur propre texte (voir le texte complet). La forme est beaucoup plus nuancée, parlant “d’annexion de territoires” plutôt que d’apartheid, malgré une sortie récente de Paul Magnette, président du PS et bourgmestre de Charleroi, sur les réseaux sociaux qui reprenait ce terme. Le texte appelle à la paix, donne son soutien aux Palestiniens mais aussi aux Israéliens victimes d’attentats terroristes, et exhorte l’État belge à “se différencier” des colonies israéliennes en mettant en place des sanctions, notamment économiques. Mais la version socialiste appelle également à ce que la Palestine soit reconnue comme un état par la Belgique et prévoit que la motion soit envoyée aux autorités belges ainsi qu’à l’ambassadeur d’Israël.

PTB et PS, irréconciliables ?

”Pourquoi nous présenter la même motion qu’en 2021 ?” s’interroge Pauline Boninsegna du PTB, notant que “le PS carolo refuse de voter (notre) texte… Paul Magnette lui-même parle d’apartheid dans sa communication sur les réseaux. Mais quand il s’agit de le mettre noir sur blanc dans une motion, on regarde ailleurs.”

Interrogé sur la question, le PS – en la voix de son chef de groupe Jean-Philippe Preumont – signale avoir tenté de réaliser un texte commun avec le PTB, mais ne pas pouvoir souscrire en l’état : “le PTB est beaucoup plus radical et met moins de nuances, c’est leur droit bien sûr, mais la forme, la manière dont le texte est écrit, ne convient pas au PS. Arriver à un seul texte était infaisable, notamment parce qu’il s’agit de positions de partis politiques à des niveaux de pouvoir supérieurs au niveau communal. C’est la raison pour laquelle nous présenterons notre texte, amendé par Défi, et le débat se fera lors du conseil. Je ne désespère pas qu’on puisse arriver à compromis, ça s’est déjà vu, mais nous verrons lundi. Ce qui nous importait aussi, c’était de ne pas prendre de raccourcis : la politique détestable de Benjamin Netanyahou n’est pas partagée par l’ensemble de la population israélienne, une partie s’y oppose même.”

Débat à suivre ce lundi 28 août à l’hôtel de ville de Charleroi (18 h 30), ou sur la chaîne Youtube de la Ville de Charleroi, en direct ou en différé.