"Il y a 100 jours, TIER se lançait à Charleroi avec 500 véhicules électriques (...) Avec 56 000 trajets et 4500 utilisateurs, nous sommes très satisfaits. Nos trottinettes et vélos électriques ont été bien accueillis dans la ville, et ont rapidement trouvé leur public", y déclare François-Xavier Giraud, Responsable Régional de TIER.

Toujours sur le même principe que les autres opérateurs, Tier propose ses véhicules - chargés - via une application mobile. Une fois le compte créé et un moyen de paiement intégré à l'application, les engins se déverrouillent en quelques secondes, n'importe où, pour vous emmener n'importe où d'autre et y laisser là le moyen de transport, jusqu'à ce qu'un autre utilisateur arrive. Les prix sont dans la même tapée que les concurrents, à savoir 20 centimes la minute (+1€ de frais de déverrouillage). Des pass "journée" ou "mensuel" sont également disponibles.

Pour rappel, 1.500 engins en libre-service maximum sont prévus à Charleroi pour commencer, dans la charte approuvée par le conseil communal en mai 2022.