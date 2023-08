En Face du Nauti se réinvente

Ça sent la fête (et la bière) dans le quartier du Nautilus à Charleroi ville basse. Non seulement, le Nauti reprend ses activités et retrouve ses clients ce vendredi 1er septembre après deux mois de vacances, mais En Face du Nauti, le café qui se trouve à l’angle opposé, invite les Carolos (et les autres) à venir découvrir son nouveau concept dans le cadre de sa réouverture.