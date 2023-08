La rentrée en musique pour des milliers d’enfants à Charleroi (PHOTOS & VIDÉOS)

”C’est une initiative qui est née durant la Covid, quand les rentrées étaient difficiles et stressantes, et que les artistes aussi étaient en difficulté”, détaille l’échevine de l’Enseignement, Julie Patte (PS). “Heureusement la Covid est derrière nous, mais on continue parce que la dynamique est très positive, à la fois pour évacuer le stress de la rentrée en commençant l’année dans une bonne ambiance, mais aussi pour amener la culture et les arts à l’école. On sait que c’est très important, et avec la coordination de notre centre culturel, l’Eden, ce qui se fait aujourd’hui est une des actions pour amener la culture dans les écoles, notamment pour les élèves qui n’ont pas toujours l’occasion d’aller à des concerts ou découvrir des musiques.”

Sur place, des parents heureux, des enfants qui se retrouvent et profitent du concert, et même une ronde qui s’est organisée sur le tas avec des enfants, des professeurs et quelques parents. Une rentrée dans la bonne humeur !

La rentrée en musique pour des centaines d'enfants dans les écoles de Charleroi, le 28 août 2023. ©VAN KASTEEL

