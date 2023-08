Lodelinsart : le Petit Théâtre invite à sa “saison buissonnière”

Tout commence le 22 septembre prochain avec une comédie jouissive et féroce de Rémi De Vos, Trois Ruptures. Le Petit Théâtre vous invite dans l’intimité de trois couples qui vont vivre un effondrement. C’est à voir jusqu’au 8 octobre. On enchaîne avec Des Amis fidèles d’Eric Rouquette. Dire du mal ! Voilà une activité que tout le monde connaît et (parfois) apprécie. Ce spectacle passe au crible les mesquineries de l’amitié. Celui que l’on critique n’est pas toujours le plus à plaindre. Fin décembre, la revue 2024 s’invitera sur scène : costumes à paillettes et flonflons, chorégraphies et chansons : on revisite l’actualité de Charleroi du 22 décembre au 14 janvier, avec déjà la promesse de prolongations. La troupe vous réserve le meilleur du pire. Et l’inverse… Du 15 au 31 mars, c’est une comédie en exclusivité belge qui sera présentée à Lodelinsart. Adieu Monsieur Haffman de Jean-Pierre Daguerre a reçu pas moins de quatre molières. Paris, 1942. Le port de l’étoile jaune pour les Juifs est décrété. Joseph Haffmann propose à son employé Pierre Vigneau de lui confier sa bijouterie, s’il accepte de le cacher en attendant que la situation s’améliore. Pierre prendra-t-il le risque d’héberger clandestinement son “ancien” patron dans les murs de la boutique ? Et si oui, à quelles conditions ?

Du 14 mai au 9 juin, une autre exclusivité pour la Belgique sera à l’affiche, Le Fantasme de Jean-François Cros. Guillaume, écrivain à la mode, partage sa vie avec Caroline. Ils forment un couple équilibré et harmonieux. Lorsque Caroline tombe sur son dernier roman, Le Fantasme, elle ne peut s’empêcher de se questionner. Qu’est-ce qui a poussé son mari à écrire cette histoire ? Même ses amis s’en étonnent.

Hors abonnement, le Petit Théâtre nous invite à une séance de monologues singuliers. Dans “Les femmes ont-elles une âme”, Alberto Lombardo explore des confessions féminines sur le désir, les peurs, les doutes et les fantasmes. Trois représentations sont programmées les 12, 13, et 14 avril.

> Renseignements et réservations au 0474/388.032