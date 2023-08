Rénovation des écoles à Charleroi : quatre nouveaux chantiers vont commencer, “les jeunes ont manifesté pour le climat, on adapte les écoles”

Depuis 2018, la Ville de Charleroi rénove cours d’écoles et établissements scolaires à tour de bras. L’accord de majorité PS-Ecolo-C + prévoit que 60 % du budget “bâtiments” de la Ville soit consacré aux écoles, “c’est important que les élèves puissent apprendre dans des bonnes conditions, dans des bâtiments orientés vers la neutralité carbone. D’ici la fin de la mandature, 80 à 100 millions d’euros auront été investis dans les bâtiments scolaires”, précise l’échevin des Bâtiments, Xavier Desgain (Ecolo). “Rénover, c’est parce que ça consomme beaucoup d’énergie et que ça nous permet de réaliser des économies, mais c’est aussi dans notre stratégie zéro carbone : les jeunes ont manifesté pour le climat, eh bien on adapte les écoles pour qu’elles soient prêtes à lutter contre le dérèglement climatique.”