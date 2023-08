Jurassiqu’Escape à Charleroi: “un beau succès, on a vu des familles avec des étoiles dans les yeux”

Cinq acteurs, dix dinosaures ambulants et une Jeep tout droit sortie du film attendaient les participants. 58 équipes (donc 46 familiales) ont finalement joué au “JurassiquEscape”, le nom donné à la mouture 2023 de ce jeu de piste grandeur nature dans l’hypercentre de Charleroi. “Et on est passé entre les gouttes : on annonçait de la pluie et il a finalement fait super beau !”

Le jeu se fait, comme chaque année, en partenariat avec Shop In C, l’association des commerçants, mais aussi avec Rive Gauche, l’Inno, le Quai10, le Novotel et des commerces du centre-ville. Visit Charleroi était partenaire de l’événement. Les événements précédents étaient autour de la création de Charleroi il y a 350 ans, de Napoléon ou encore de Retour vers le Futur. Le thème de l’année prochaine n’est pas encore communiqué. “On a eu des retours incroyables, notamment cette dame qui a expliqué qu’elle ne venait en général à Charleroi que pour les centres commerciaux, en raison de la mauvaise réputation de la ville, mais qu’elle a pu découvrir des petits recoins et des magasins dont elle ignorait complètement l’existence, en précisant “ce qui nous invite à revenir à Charleroi, mais plus comme avant !”.”