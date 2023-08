Les caméras de surveillance propreté bientôt fonctionnelles à Charleroi

Plus rien ne s’oppose désormais au déploiement du dispositif sur le territoire, il ne s’en faut plus que de quelques semaines. Cela va améliorer considérablement le travail répressif. Entre janvier et août, 1177 plaintes ont été déposées pour des faits d’incivilité. La recherche d’indices a permis d’établir 369 PV, qui ont donné lieu à l’élaboration de 217 comptes rendus administratifs, assortis d’une sanction financière. Près de la moitié de ces comptes rendus administratifs, 105 exactement, concernaient des dépôts clandestins, selon l’échevin Dogru. Qui l’a rappelé: en renfort de ses agents constatateurs, la Ville a commencé à recourir aux services du nouveau secteur trois "répression" de l’intercommunale Tibi.

Une première opération a été menée en juillet dernier à Gilly. Plusieurs m³ de sacs clandestins y ont été méticuleusement fouillés, à la recherche de preuves. Sur base des constats d’infraction environnementale, les auteurs s’exposent au paiement d’une amende de 350 €. Sacs déposés en voirie en dehors des jours de collecte, dépôts clandestins de déchets (cartons, sacs non conformes, résidus), souillures (déjections canines, crachats, urine), autant d’incivilités passibles d’amendes et dans les cas plus graves, de poursuites judiciaires. Un important dépôt sauvage était apparu à Marchienne: la fouille des sacs a permis d’en identifier l’auteur. L’infraction ne restera pas impunie.