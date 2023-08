Transition énergétique: des panneaux photovoltaïques vont être installés sur sept bâtiments communaux à Fleurus

Les enjeux énergétiques et environnementaux font partie des grands défis actuels et tous les niveaux de pouvoir sont mobilisés. Sur le terrain communal, la Ville de Fleurus, qui est signataire de la Convention des Maires depuis 2017, va aller encore un peu plus loin. La dernière séance en date du Conseil communal l’a confirmé: Fleurus s’engage dans un nouveau processus d’installation de panneaux photovoltaïques, grâce à l’accompagnement de Neovia, société coopérative fondée par les intercommunales Igretec, Ideta, Idea et Ceneo. Dans ce nouveau partenariat, Neovia prend en charge la mise en œuvre des projets, en ce inclus les procédures de marchés publics, le suivi des travaux, le suivi des consommations et, avant tout cela, les études préalables.