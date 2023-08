1 000 kots bientôt mis sur le marché à Charleroi "pour loger la nouvelle population étudiante"

Laurence Leclercq l’a précisé : depuis janvier 2022, la Ville a enregistré 350 demandes pour la création de kots. C’est ainsi que deux permis ont été accordés pour des résidences de plus de cent unités, l’une dans l’ancien Forem de l’avenue des Alliés (124 kots), l’autre pour l’immeuble du coin de la galerie Eldo (144 kots). Un troisième permis a été délivré pour un projet dans la rue Mignolet à Montignies-sur-Sambre (57 kots) et un dernier pour 32 kots, à la rue Chavannes. Selon l’échevine, mille biens sont donc déjà sur le marché ou vont y arriver à court terme. Même la Sambrienne veut en intégrer dans son futur quartier du 5e Élément, à la Broucheterre.

Interrogée au conseil par le chef de groupe C + Tanguy Luambua et par le conseiller DéFI Jean-Noël Gillard, Laurence Leclercq a pris l’engagement de monitorer l’évolution de l’offre afin de veiller à ce qu’elle ne dépasse jamais la demande. “Cela, tout en faisant preuve de la plus grande attention à la qualité des logements”, a-t-elle insisté, comme l’ont demandé avec insistance les élus. Dans cette optique, un label a été défini (lire ci-contre). Il impose le respect de normes d’équipement, de superficie, de sécurité et de confort. C’est une garantie pour les futurs locataires. L’échevine l’a souligné : une grille indicative des loyers doit entrer en vigueur à court terme en Wallonie. Elle va faire évoluer le règlement du label en conséquence pour y introduire le critère des prix moyens. Laurence Leclercq appelle à la prudence : “Le succès espéré du campus ne doit pas amener notre ville à accorder n’importe quel permis. Nous nous montrerons très vigilants à la qualité des projets qui nous sont présentés.”