Ce week-end, l’événement sportif et culturel “6 Perier Fun” revient à Courcelles

Le grand samedi sportivo-culturel de Courcelles – “6 Perier Fun Day” – revient, comme tous les ans, le premier samedi de septembre. Ce sera donc le 2 septembre, de 10h à minuit, sur l’ancien site minier où se trouve un club sportif au milieu de la verdure. “L’objectif est de rassembler tout ce qu’on a sur Courcelles au niveau sportif, culturel et scolaire”, rappelle l’échevin Joël Hasselin, qui s’attend pour cette édition à une fréquentation entre 10 et 15.000 personnes. “Démos de karaté, de foot, de danse, de judo, etc. sont accompagnés de sauts dans le vide, d’un mur d’escalade, d’accrobranche, mais aussi du centre culturel qui propose des concerts le soir, du théâtre, et une personnalité surprise vient couper le cordon – les années précédentes nous avons eu l’entraîneur de Justine Hénin, Roberto Martinez, Felice Mazzù du Sporting, ou autre.” Le tout se conclut vers minuit avec un feu d’artifice, une zone couverte est prévue en cas de mauvais temps. Et surtout, c’est entièrement gratuit.