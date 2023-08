Excès de vitesse: un "noyau dur" de chauffards toujours à combattre à Charleroi, "des pointes à 130km/h alors que c'est limité à 50"

L’échevin en charge de la Mobilité, Xavier Desgain, est plutôt satisfait: comme il vient de l’indiquer au chef de groupe PS Jean-Philippe Preumont qui l’interrogeait au conseil communal sur l’évolution de la sécurité routière à l’échelle de l’entité, le travail d’apaisement des vitesses mené en collaboration avec la zone de Police commence à porter ses fruits. Le service circulation compte une septantaine de policiers actifs: sept d’entre eux s’occupent du suivi des radars préventifs et répressifs ainsi que des analyseurs de trafic en service sur le territoire, quinze motards concentrent leurs efforts sur les contrôles de conformité, poids lourds et véhicules tunés, et 51 autres assurent la sécurité routière au quotidien, c’est-à-dire le respect du code de la route et de la signalisation.