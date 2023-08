L'école communale de la Duchère à Montignies-sur-Sambre sera entièrement rasée avant d'être reconstruite

L’ambition est de leur offrir de bonnes conditions d’accueil scolaire, et d’améliorer le confort de travail de l’équipe éducative. Pour cela, la Ville va travailler à l’élaboration d’un nouveau projet d’école, ce qui a du sens dans ce noyau urbain où la place va bénéficier d’un lifting complet. Le principe d’installer des préfabriqués a été adopté. Il ne s’agira pas de conteneurs inconfortables et mal isolés de l’ancienne génération, mais d’installations modernes et économes en énergie, ont rassuré les échevins. L’altération de la stabilité d’une partie de l’école est liée à deux éléments: des fondations insuffisantes, effectuées dans les années 1970 sur un site exposé à des risques de mouvements de terrains du fait de la présence de galeries de mine. Et selon Xavier Desgain, les effets du dérèglement climatique. "Pour ce projet, nous allons introduire une demande de subsides auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a-t-il indiqué. Nous mettrons le chantier en œuvre dans le cadre du programme Renowatt d’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments communaux, ce qui nous dispensera de devoir élaborer un dossier spécifique de marché public."

Plus que le PTB par la voix de Thomas Lemaire, le MR a vivement critiqué la gestion du parc immobilier de Charleroi, avec des négligences prolongées dans l’entretien des biens. Nicolas Tzanetatos n’a pas hésité à appuyer là où ça fait mal, rappelant que les pompiers avaient dans des rapports de prévention sécurité souligné l’existence de carences et de problèmes de conformité incendie au sein de plusieurs écoles.