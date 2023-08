Mariages pour la blague et guest-stars: succès pour la Fête de l'Amour, les couleurs de l'arc-en-ciel ont animé Charleroi

Comme pour les précédentes éditions, les “mariages for a joke” ont remporté un vif succès avec une particularité cette année puisque les acteurs de la série Trentenaires (diffusée sur la RTBF), actuellement en tournage de la saison 2 à Charleroi, ont tenu à participer à l’événement. "C’était important pour nous d’être présents et nous avons tous répondu favorablement à cette invitation", commente Joachim Weissmann, réalisateur de la série. L’équipe a ensuite intégré les rangs de la marche des fiertés pour parcourir un bout de chemin en musique dans les rues de Charleroi, de la place de la Digue jusqu’à la place Verte.

L’associatif renforcé

Sur le village de l’amour, on pouvait découvrir de nouveaux partenaires. "Beaucoup d’associations ont demandé à être présentes sur le village. Il y en a 19 cette année, sans compter les partenariats avec des acteurs culturels comme le Vecteur, Livre ou verre ou le Quai 10", expliquent Luna Roméo et Estelle Giovannangelo, coordinatrices.

Le public pouvait faire le plein d’informations et repartir avec des goodies, drapeaux arc-en-ciel et autres objets de sensibilisation. L’ASBL Relogeas présentait quant à elle son nouveau "refuge arc-en-ciel", un lieu d’hébergement à destination de jeunes de 18 à 25 ans en danger issus de la communauté LGBTQIA +. "Ce refuge est destiné aux jeunes en rupture familiale ou sociale, victimes de violences ou expulsés du domicile familial en raison de leur orientation sexuelle ou de leur expression de genre. L’endroit est tenu secret afin de préserver les jeunes qui l’occupent. Nous avons ouvert ce refuge en juillet dernier et six personnes peuvent l’occuper pour une durée d’un an maximum", explique Esther pour Relogeas.