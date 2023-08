Motions pro–palestiniennes: foire d’empoigne dans la gauche politique de Charleroi

À lire aussi

La cheffe de groupe PTB, Pauline Boninsegna, dit avoir déposé le sien quinze jours avant la réunion du conseil. Elle n’a été contactée que trois jours avant par le PS qui a contre-attaqué via son porte-parole, Jean-Philippe Preumont. Les formations ennemies de gauche se sont accordées sur le principe d’une nouvelle tentative de consensus. Elles se sont donné un mois pour cela, et le sujet reviendra lors d’un prochain conseil.

Lors des échanges, majorité et opposition ont convenu de ne plus traiter de sujets en dehors des intérêts directs de Charleroi. Il y a déjà assez de travail avec les dossiers de la Ville pour s’épargner des dépenses d’énergie à s’occuper de sujets relevant d’autres niveaux de pouvoir. Plus d’instrumentalisation de faits étrangers au territoire de la ville de Charleroi. Chiche.