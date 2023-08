Place Vauban, au lieu de Charles II : “le nom d’un lieu est un choix politique”

Le bourgmestre Paul Magnette assume une proposition qu’il a rappelé avoir amené tout seul dans le débat lors du 350e anniversaire de la création de Charleroi en 2016, et qui selon lui n’a rencontré aucune opposition. “Notre ville porte déjà le nom de son fondateur, il ne s’agit pas de vouloir tourner le dos à l’époque espagnole, mais de rendre hommage à un ingénieur militaire qui a contribué à la construction de l’ancienne citadelle, comme il l’a fait dans une centaine d’autres places fortes en Europe. Le nom d’un lieu ne doit pas se conformer à la vérité historique”, a-t-il plaidé. Paul Verlaine n’a jamais foulé les quais de Sambre auxquels il a donné son patronyme avec Arthur Rimbaud, le député socialiste assassiné à Rome Giacomo Matteotti est totalement étranger à Jumet où une place rend pourtant hommage à sa mémoire. “Le nom d’un espace public, c’est un choix politique”, a-t-il expliqué, sans contester aucun des arguments avancés par les historiens. Hormis le fait que les handicaps physiques et retards intellectuels de Charles II aient été pour quoi que ce soit dans le projet de décision. “Vauban était un grand savant du XVIIe siècle, un critique de la monarchie absolue qui s’est opposé à la révocation de l’édit de Nantes, un esprit libre qui a combattu l’intolérance religieuse et plaidé pour la suppression de la dîme royale et son remplacement par un impôt progressif plus juste, frappant davantage les riches.”

Le chef de groupe C + Tanguy Luambua a voulu apaiser les tensions : là où l’édification de la forteresse était attribuée à Vauban, il a suggéré de parler de simple “contribution”. Une nuance qui a le mérite de son exactitude et ne peut souffrir la moindre contestation.