Aiseau-Presles, le marché artisanal de la Ferme des castors, ce sera ce dimanche 3 septembre

"Après une première édition, le pôle jeunesse des castors se lance dans une deuxième version du marché des producteurs et artisans", a expliqué Achille Verschoren, le directeur de la Ferme des Castors. Au programme de la journée, divers artisans et producteurs seront présents et les thèmes abordés seront éclectiques: couture, crochet, coutellerie, bijoux, cookies, cosmétiques, bougies, confitures, miel et même la présence d’un fauconnier. Les enfants seront aussi à la fête avec de nombreuses animations au cours de la journée: visite des animaux, tour à poney, atelier zéro déchet, la découverte des plantes aromatiques, la peinture végétale et l’inévitable château gonflable.