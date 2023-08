Beaumont: une compétition de sauvetage aérien pour les pompiers du GRIMP ce week-end, "le public est le bienvenu"

Le principe est simple: l’équipe passe d’ateliers en ateliers avec pour but, à chaque fois, de sauver une victime. Un évaluateur note ainsi la technique utilisée, le temps mis pour réaliser ce sauvetage, la sécurité, la cohésion de l’équipe. La personne qui joue la victime est invitée à donner ses impressions également sur la sécurité, les conditions de sauvetage. Chaque année, les organisateurs imaginent des situations au plus proche des conditions réelles. Les participants testent ainsi leurs techniques, leur communication. Le dimanche, ce n’est plus en équipe que les cordistes s’affrontent mais individuellement. Plus d’une vingtaine de participants sont inscrits dans cette catégorie.

Bienvenue au public

Cette année, les différents ateliers se dérouleront autour du Lac de Barbençon, au Château, autour de la salle communale principalement. Néanmoins, deux lieux insolites seront proposés aux compétiteurs, à commencer par la carrière le vendredi. Pour la première fois, les participants travailleront de nuit. C’est assez exceptionnel.

Le samedi, quatre ateliers se dérouleront autour des éoliennes de Grandrieu. La société EDPR qui gère ces dernières a accepté de les stopper le temps de la compétition.

Le "Rope’n Rescue" a été créé il y a un peu plus de 14 ans par un passionné qui participait à une compétition de GRIMP. Fort de cette expérience, il s’est lancé dans l’organisation de son propre concours qui s’est étoffée au fil des années, passant par les Lacs de l’Eau d’Heure pour son 5e et 10e anniversaire.

Le public est le bienvenu, le samedi et le dimanche, pour assister aux évolutions des compétiteurs sur les cordes. Autour des éoliennes de Grandrieu, une personne de la société EDPR sera présente pour répondre aux éventuelles questions. En revanche, pour l’activité du vendredi, le site sera fermé complètement.

Renseignements au 0497/20.0 2.52. Adresse du jour: rue du Pavé, n° 1, Barbençon.