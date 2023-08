L'Ancre à Charleroi ouvre sa nouvelle saison avec une fresque au centre-ville et un spectacle ce week-end à Lodelinsart

Une "petite rawète" de la fin de saison précédente, pour préparer l’exercice 2023-2024 qui va démarrer sous peu, c’est le parti pris par l’équipe de l’Ancre, théâtre royal. Dès ce premier septembre, et jusqu’au 3 septembre inclus, le chapiteau du théâtre en itinérance va revivre, sur le site du BAD Festival, à la rue Chausteur, à Lodelinsart. Sur les planches, le public va tout à la fois s’émerveiller et se gondoler, grâce à la rare maîtrise de l’art clownesque de la compagnie Okidok. Confrontés à une question qui taraude nombre d’humains, "Comment survivre quand le monde ne cesse de s’écrouler sous nos pieds ?", les deux clowns incarnés par Benoît Devos et Xavier Bouvier vont répondre avec poésie, provocation et une bonne dose d’introspection. Ce qui donne son nom au spectacle: in petto interno.