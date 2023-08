Mercato politique à Pont-à-Celles : Romuald Buckens tête de liste PS, Pascal Tavier n’était pas candidat et Florian De Blaere démissionne

C’est Romuald Buckens, actuel président du CPAS et “bras droit officieux de Pascal Tavier”, qui sera tête de liste. C’était le seul candidat à briguer le poste, il a été désigné à l’unanimité par la section locale du PS de Pont-à-Celles. Cet ex-sportif nous disait “aimer associer action sociale et sport”, il occupe d’ailleurs aujourd’hui à la fois la présidence du CPAS, mais il est aussi en charge du Sport et des Infrastructures sportives, ainsi que la santé, le logement et le portefeuille “bien-être et inclusion”. Il est donc officiellement candidat bourgmestre, même si ce sont évidemment les électeurs qui décideront.

D’autres changements majeurs se profilent à Pont-à-Celles, puisque Florian De Blaere, 2e échevin, démissionnera le 11 septembre. Sylvie Le Gouèze (169 voix en 2018) le remplacera au conseil communal, tandis que son siège d’échevin au collège sera occupé par Carl Lukalu (263 voix en 2018), qui a déjà occupé des fonctions scabinales en 2007 puis en 2012.