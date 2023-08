“Trop occupé”, Ludim loupe des rendez-vous avec son assistant judiciaire qui tente de le garder hors de prison

Des rapports le signalent absent à répétition

À plusieurs reprises, l’assistant de justice a rédigé des rapports de signalement. Ce fut le cas début 2021, à cause de deux premiers rendez-vous manqués par Ludim. Rebelote le mois suivant, avant une ultime chance laissée par la commission de probation en mars 2021. “Devant la commission, il prétextait un souci de courrier et qu’il était fort occupé pour rechercher un emploi à cause de sa recherche de logement”, lance la substitute Broucke.

Malgré la chance octroyée, Ludim n’a pas changé son comportement en loupant deux autres rendez-vous en décembre 2021. Pour le parquet, le constat est clair : Ludim n’a jamais respecté ses conditions probatoires et mérite la révocation de son sursis probatoire.

Plusieurs rendez-vous au même moment, mais il avait prévenu

Ce mardi matin, en formant opposition, Ludim a confirmé avoir loupé deux rendez-vous à cause d’un emploi du temps encombré par d’autres rendez-vous fixés au même moment. Mais ce dernier avait averti son assistante de justice via deux mails déposés par son avocate Me Lepied.

La défense espère donc ne pas voir le sursis probatoire être définitivement révoqué. Jugement le 14 septembre prochain.