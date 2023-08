Un nouveau parc à Charleroi : le parc Paul Trigalet a ouvert à l’Allée Verte !

L’Allée Verte à Jumet, cité de 269 logements, tenait son nom de sa proximité avec des arbres et des pelouses. “Mais les bois situés autour des immeubles devenaient peu praticables et amenaient un sentiment d’insécurité”, souligne Maxime Felon, président du CA de La Sambrienne. “C’est maintenant chose faite, avec un investissement de 330 000 € pour que le quartier bénéficie d’un espace ouvert, lumineux et agréable, accessible à tous”.

Paul Trigalet, c’est un prêtre ouvrier et militant du droit au logement. C’est à Charleroi qu’il a mené la plupart de ses batailles, avant de s’éteindre en 2018. La Ville de Charleroi s’était engagée à donner son nom à un lieu public, en hommage à celui qui a notamment fondé les ASBL Solidarités Nouvelles et Comme Chez Nous et a participé à créer le Relais Social du Pays de Charleroi. “Le choix d’attribuer son nom à un parc au cœur de ce quartier trouve ici tout son sens, il allie l’engagement du militant pour le droit au logement et la nécessité de proposer un environnement de qualité aux habitants”, détaille le bourgmestre Paul Magnette.

L’Allée Verte, par ailleurs, continuera de faire l’objet d’investissements : une aire de jeux et un espace polyvalent sont prévus, en plus des récents efforts pour ramener de la vie et de l’associatif dans le quartier, via la Régie de Quartier.