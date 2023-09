Cyclisme: le Grand Prix Albert Fauville va impacter la circulation à Wanfercée-Baulet et Lambusart, ce dimanche 3 septembre

La course va ensuite suivre un itinéraire en boucle, pour un total de 138 kilomètres, pour une arrivée estimée entre 15 h 45 et 16 heures, à la rue du Petit Try (Lambusart).

Le stationnement sera interdit sur l’ensemble du parcours, ce dimanche 3 septembre. La zone de départ ne sera rouverte aux véhicules qu’après 13 heures et la zone d’arrivée, qu’après 18 heures. Toutes les rues empruntées par la course ne seront accessibles aux voitures que dans le sens de la course et la rue du Wainage sera limitée à 30 km/h.