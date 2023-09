À Farciennes aussi, des repas sont gratuits dans les écoles: et bonne nouvelle, ça s'élargit dès cette rentrée à davantage d'enfants

Le constat de base, le bourgmestre Hugues Bayet le rappelle bien volontiers: "Toutes les études le prouvent, permettre aux enfants d’avoir accès à une nourriture de qualité est primordial pour leur bon développement, qui plus est dans une commune en difficulté socio-économique comme l’est Farciennes". Depuis plusieurs années, la Commune était parvenue à mettre en place la gratuité des repas chauds et sains, le midi, pour chaque écolier de l’enseignement communal maternel. Une initiative qui, grâce au soutien financier de la Wallonie, avait rapidement connu le succès, puisque la demande avait rapidement triplé dans les sections maternelles. "Preuve s’il en était, commente le bourgmestre, que le prix pratiqué auparavant, même s’il était démocratique, à 3,5€ le repas, c’était déjà beaucoup pour certains parents". Pour assurer la fraîcheur des repas offerts aux enfants, la Commune de Farciennes avait, de plus, signé un partenariat avec une société spécialisée en repas sains et locaux, utilisant notamment les légumes de saison.