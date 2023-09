La Wallonie “boude” la première réunion du HF4… la seule bonne nouvelle, c’est que l’échevin Maxime Hardy entend suivre ce dossier de près !

C’est ce qu’il ressort des réponses apportées à une question écrite du député Ecolo Christophe Clersy. “Comme l’ancien haut-fourneau ne fait l’objet d’aucune protection patrimoniale, nous n’avons pas été conviés à cette réunion” indique la ministre De Bue. Quant au Vice Premier wallon, il se montre un peu plus disert : “L’objectif de cette première rencontre était d’amorcer les réflexions et les collaborations sur la base d’un état des lieux objectif et clair.” Mais aussi de définir le cadre d’une “méthodologie collective, coconstruite et concertée (sic).” Objectif : “travailler en bonne intelligence avec les niveaux de pouvoir adéquats et les acteurs et actrices incontournables sur ce dossier, afin de trouver des solutions.”

Après de tels arguments, on ne peut que s’étonner de l’absence de représentants du gouvernement.

Pour rappel, l’ancienne friche sidérurgique de la porte Ouest est promise à une requalification complète. “Le master plan qui en établit les grandes lignes s’articule autour de plusieurs projets”, rappelle Willy Borsus. “Pour l’essentiel, il s’agit de la création d’un parc urbain, de l’implantation du Quartier du futur — une caserne militaire de la nouvelle génération — et de l’aménagement d’un pôle de développement économique tourné vers les techniques et les services industriels favorisant le recours aux ressources naturelles (cleantech). Comme prescrit par le master plan, les réflexions guidant les pistes de sauvegarde du HF4 devront s’inscrire dans ce contexte paysager plus global, et tenir compte des complémentarités supra-locale et européenne de valorisation du patrimoine.”

Le haut-fourneau que tout le monde semble vouloir sauvegarder suscite de toute évidence un intérêt restreint auprès de l’exécutif wallon. La seule bonne nouvelle, c’est que le nouvel échevin du Patrimoine Maxime Hardy entend suivre ce dossier de près.