Le pont de Marchienne (ArcelorMittal) bientôt rouvert, avec 3 mois de retard : “C’est pour la deuxième quinzaine de septembre”, s’excuse Infrabel

Interrogé, Infrabel commence par s’excuser : “Nous comprenons les riverains et nous sommes désolés des désagréments causés par la prolongation des travaux”, explique le porte-parole Frédéric Sacré. “Mais le pont sera rouvert dans la deuxième quinzaine du mois de septembre (NdlR : entre le 15 et le 30). Il reste des travaux d’asphaltage et les marquages au sol à poser, puis le pont pourra rouvrir pour les piétons, cyclistes et automobilistes. Il ne restera alors que quelques finitions qui n’impacteront pas le trafic, au niveau des garde-corps, et l’éclairage qui devrait être finalisé en décembre.”

On a aussi demandé à Infrabel les raisons de ce retard : c’est une question technique, nous répond-on. Le chantier s’est avéré plus complexe que prévu notamment en raison de la courbure du pont, demandant des adaptations au niveau des “joints” pour l’asphaltage. La météo est également un facteur : impossible d’asphalter quand il pleut. Enfin, en raison du retard, Infrabel a dû “absorber” les congés du bâtiment alors que l’entreprise pensait que le chantier serait terminé avant l’arrivée desdits congés.

Pour rappel, les travaux étaient conséquents : construit en 1949, le pont existant devait être démoli totalement (3 500 tonnes de béton, d’acier et de briques). Un nouveau pont, qui doit tenir “les cent prochaines années”, devait être construit. Le tout en impactant le moins possible les lignes de chemin de fer en dessous, des lignes de la “dorsale wallonne” très stratégiques au niveau des trains. En 2022, un budget de 3,2 millions d’euros était prévu pour le chantier.