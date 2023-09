Les arbres sur les boulevards, les maladies, le changement climatique et le danger des branches qui tombent

Paul Magnette lui a répondu : “Au vu des conditions météorologiques de ces dernières années, extrêmes, il devient de plus en plus difficile mais aussi impérieux de s’assurer de l’état sanitaire de nos arbres. Les récentes canicules et sécheresses fragilisent ces derniers, même ceux que l’on pouvait considérer comme tolérant à ces épisodes. Ces conditions extrêmes entraînent le développement, parfois rapide et imprévisible, de maladies fongiques, de descente de cime voire le renforcement d’attaques de phyto ravageurs.” Charleroi dispose de 20 000 arbres, dont 4 000 sont qualifiés de “remarquables” : ils sont évalués, “en permanence” selon le bourgmestre, par les éco-conseillers et les agents chargés de l’entretien des arbres au niveau communal, mais aussi par Hainaut développement qui établit un rapport sur l’état de santé du patrimoine arboré. “Sur base de ces rapports, nous procédons, si urgence de sécurité impérieuse, à leur abattage ou élagage immédiat.”

Concernant Alfred de Fontaine, l’étude de 2022 a montré que les arbres étaient sains et en bonne santé – sauf ceux élagués précédemment bien entendu. “Ils ne présentent pas de risque de chute de branches charpentières ou de bris de tronc”, insiste le bourgmestre. Cependant, des branchages en tombent régulièrement. “Nous sommes vigilants à prévenir d’éventuels dégâts, mais ces chutes (de branches non-charpentières) font partie du cycle naturel de la vie d’un arbre en supprimant les rameaux et branches fragiles et/ou mortes. Cet “élagage naturel” est très difficile voire impossible à anticiper : en effet, il est impossible d’identifier les rameaux ou branches fragilisés de ceux qui prospéreront.”

Cependant, si les citoyens remarquent des éléments qui méritent d’attirer l’attention des services communaux, il est possible d’écrire un mail à intervention.pnv@charleroi.be.