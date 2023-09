“Le projet consiste mettre à disposition des espaces pratiques et adaptés pour les créateurs quelles que soient leurs spécialités. Nous avons pris contact avec la Ville et tout de suite nous avons trouvé un terrain d’entente. Il nous a été mis à disposition un bâtiment à la rue de Marcinelle en plein cœur de la ville. Après quelques aménagements, nous avons pu accueillir nos premiers créateurs qui profitent d’un espace personnel adapté à leurs besoins respectifs. Même si le bâtiment est destiné à être vendu, il ne reste pas vide et des créateurs peuvent développer des projets qu’ils n’auraient peut-être pas pu développer chez eux”, explique Denis Van Isschot de Composite. Les premiers créateurs à y installer leur matériel se montrent ravis du projet. C’est le cas de Gerda Van Damme, une peintre et Pamela Gilot, technicienne en décoration et aménagement d’espaces. Pour la première, “Cela a été une opportunité de trouver ce lieu. Je suis ce que fait le CRC et quand il a été proposé un espace pour les créateurs et les artistes j’ai saisi l’occasion. En tant que peintre je peux y travailler sereinement d’autant plus que je travaille sur la création de toiles destinées au concours international MoNo à Berlin en octobre prochain en compagnie de deux autres artistes carolos, Alain Bournain et Guido Janssens. ”

Pour Pamela Gilot, cette mise à disposition d’un espace approprié à la création dans un endroit passant est une réelle opportunité. “Je suis depuis deux mois au CRC et en couveuse d’entreprises au SACE. Grâce à ce projet, je peux développer mes créations et les exposer en vitrine. Avec une formation d’architecte d’intérieur, je souhaitais développer mon propre projet de revalorisation de meubles, une manière durable de se meubler avec des éléments uniques. ”

Les créateurs intéressés par un espace en centre-ville peuvent se rendre sur le site de Composite Route de Phillipeville 170-174, 6001 Marcinelle ou info.charleroi@crc-belgique.be