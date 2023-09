Le Pardon de la Batellerie de Marchienne de retour les 23 et 24 septembre

Ce sera les samedi 23 et dimanche 24 septembre 2023 pour cette édition, avec la reprise de la traditionnelle "brocante sur les quais". Le Gavroche, un bateau de 30 mètres souvent à l'Abbaye d'Aulne, viendra s'occuper de faire bar à boissons. Et un souper sous chapiteau est prévu le soir. Le bateau-chapelle Spes Nostra sera évidemment présent pour faire buvette et proposer une exposition de la Batellerie.

"Notre public, c'est souvent des plaisanciers, de Bruxelles, de Hastière, de Namur, de Seneffe ou d'Erquelinnes. L'idée de départ était de créer des contacts entre plaisanciers et bateliers, parce qu'ils se croisent sur l'eau mais sans savoir quelle attitude adopter l'un envers l'autre, comme sur la route des petites voitures et des semi-remorques, par exemple", continue Bernard Mercier. "Le grand public est évidemment convié, pour découvrir la vie sur l'eau, les bateaux de plaisance ou de commerce. Nous aurons d'ailleurs un 80 sur 10 mètres qui s'occupera de nous fournir en électricité, et samedi nous accueillerons des représentants de la Marine ainsi que la section des cadets de Marine à Charleroi, pour des jeunes de 9 à 18 ans qui veulent découvrir le monde de l'eau, marchand ou militaire, le tout parrainé par la Défense."