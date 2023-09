Un candidat pour relancer le centre équestre des Lacs de l'Eau d'Heure?

En novembre dernier, le député interrogeait la Ministre sur l’avancée du dossier et elle indiquait qu’elle avait demandé aux responsables de l’ASBL de travailler en étroite collaboration avec le Commissariat général au Tourisme (CGT) afin d’envisager toutes les pistes possibles d’exploitation. Le député a à nouveau demandé ce 30 août en séance parlementaire où en était ce dossier.

Valérie De Bue a répondu qu’elle a demandé à l’ASBL " Les lacs de l’Eau d’Heure " de prendre contact avec la société Ancoris, qui aide les Agences de Développement territorial dans la recherche d’investisseurs pour des biens publics à des fins touristiques sur le territoire wallon.

La mission d’Ancoris a pris fin le 30 juin dernier. Trois candidatures ont été reçues et analysées, et un seul projet a été retenu. Les gestionnaires du site doivent prochainement rencontrer le porteur du projet afin de cerner, au mieux, la qualité du projet envisagé et de mesurer les impacts financiers en termes d’investissements, de fonctionnement et de redevances au profit de l’association. Un dossier encore à suivre donc…