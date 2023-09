Fleurus: de grands travaux s'annoncent dans deux écoles

Voilà, les derniers jours du mois d’août sont arrivés et, nouveau calendrier oblige, la rentrée scolaire a commencé, surtout pour les plus petits. Dans les implantations fondamentales de Fleurus, deux écoles sont prêtes à vivre des mois futurs sous le signe de grands travaux. Comme toujours, la période de chantier risque de causer quelques tracas aux enfants, aux enseignants et aux parents, mais tout cela se vivra avec un objectif clair: aboutir à des écoles plus spacieuses, plus modernes, plus fonctionnelles.