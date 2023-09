Salvatore pourrit la vie de son ex-épouse : sursis simple

Il était reproché à l’ex-époux et prévenu des appels et SMS incessants, mais aussi de fréquentes visites au domicile de Dominique ou sur son lieu de travail. Pour connaître les moindres faits et gestes de son ex-femme, Salvatore a été jusqu’à utiliser un traceur GPS planqué dans la voiture de la victime. “Il savait toujours très bien où elle se trouvait. Un jour, un policier a conseillé à la victime d’examiner son véhicule. Et bingo, elle a découvert un premier traceur GPS”, rappelait le substitut Bury. Selon le magistrat, Salvatore estimait à tort avoir un droit de possession sur son ex-femme alors que ce dernier confiait “chercher à obtenir des réponses à ces questions et monter un dossier à charge de son ex-épouse.”