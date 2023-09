Bus, métro, voiture, vélo: on a parlé de mobilité avec Xavier Desgain... et voici ce qui vous attend à Charleroi!

Les travaux de la ville haute sont terminés, quelques années après ceux de la ville basse. La mobilité s’en trouve considérablement modifiée en ville, faut-il s’attendre à d’autres changements dans un futur proche ?

”Nous devons encore marquer les zones de dépôt des trottinettes électriques, le service Mobilité a fait les plans pour le centre-ville mais il faut encore faire les marquages au sol avec mon collègue Eric Goffart. Nous devons également affiner, lors du prochain conseil communal, le règlement de stationnement pour officialiser de nouvelles places de parking pour les PMR et certaines zones de stationnement Magenta (gratuit mais limité à 30 minutes devant les magasins, NdlR). Il faudra peut-être quelques adaptations mineures, par exemple je souhaiterais que les voiries qui donnent sur la place Vauban (ex-Charles II) ou la rue devant chez Pippo à la place du Manège soient mises en “zone de rencontre” pour donner la priorité aux piétons et limiter la vitesse à 20 km/h, mais il faut encore négocier avec la tutelle. Je pense que c’est tout, mais la mobilité, c’est du vivant : si à un moment on se rend compte, ou des habitants nous préviennent, qu’il y a des choses qui ne vont pas à un endroit, par exemple une rue calme qui est devenue une rue de trafic incessant, on pourra en rediscuter. Déjà, quand le parking P1 près des Expos aura rouvert, cette énorme poche de parking gratuit va réduire la pression sur le stationnement en centre-ville. Et d’ici à ce que ce P1 soit transformé en quartier résidentiel comme le veulent les propriétaires du terrain, nous aurons le BHNS et l’augmentation du nombre de bus, de métros et de trains aura déjà eu lieu.”

Les pistes cyclables et les SUL (sens unique limité) se multiplient, c’est si important que cela de marquer des espaces pour les vélos ?

”Pour un meilleur partage de l’espace public, oui c’est important. Ce marquage au sol n’entrave pas les voitures, mais il y a un effet visuel de réduction de la largeur des voiries. Naturellement, la vitesse y est moins rapide, ce qui n’est pas plus mal pour un centre-ville. Et s’il y a un risque qu’un cycliste arrive dans l’autre sens, l’automobiliste doit faire plus attention, on remarque un effet significatif sur la vitesse des voitures à ces endroits.”

Le centre-ville est passé à 30 km/h partout. Les trottoirs se sont agrandis. Est-ce qu’on se dirige vers un hypercentre piéton ?

”Pas du tout. On n’a même pas encore atteint le 30 km/h partout, dans les faits. On a identifié toute une série de voiries où il faut placer des plateaux, retravailler la perception de la voirie pour inciter à rouler plus doucement. Une série d’entrées dans le centre vont aussi être retravaillées, là où il y aura les BHNS sur les avenues Paul Pastur et de Philippeville par exemple, où le 30 km/h n’est globalement pas respecté. Sur la Grand-rue vers Charleroi Nord et Gilly, nous devons installer un marquage au sol pour les cyclistes, également pour réduire naturellement la vitesse des voitures. Ce n’est donc pas nécessaire de penser dans l’immédiat à faire des “zones de partage” partout en ville, peut-être quand le 30 sera respecté partout, et encore… Je rappelle que le principe reste d’utiliser le petit ring, avec une nouvelle signalisation pour inciter les gens à se rendre à la bonne sortie pour leur destination. Parce que si les gens sortent du R9 et n’ont plus que quelques mètres à faire, ils roulent en général plus lentement. C’est quand ils doivent traverser le centre-ville de bout en bout qu’ils roulent vite. Il faut aussi retravailler la rue de la Montagne (au niveau du piétonnier avec la rue de Montigny) et le prolongement des quais qui traversent la rue de l’Écluse, où les piétons et vélos devraient avoir davantage d’espace. Il a également été décidé de garder le pont Olof Pame, à côté de la gare des bus, à sens unique. Le trafic pourra sortir de là par la rue des Rivages vers le R9 ou la rue du Grand Central. Parce qu’on s’est rendu compte qu’une fois que le relais nautique sera installé, ça ne sera plaisant ni pour les bateliers ni pour les gens qui profiteront de la proximité de l’eau d’avoir 20 000 voitures qui passent juste à côté d’eux.”

Si on veut réduire la part de la voiture, il faut du transport en commun de qualité

”Attention, l’objectif n’est pas de réduire la voiture. Je vois des gens qui me disent : “vous ne voulez plus de voitures en ville”, ce n’est pas vrai. La première chose que demandent les Carolos dans le moniteur de sécurité, c’est d’apaiser la circulation dans les quartiers. Pour moi, il faut donc ralentir la circulation en voiture dans les petites rues, mais pas l’empêcher. Il y a des personnes à mobilité réduite qui ont besoin d’une voiture ou qu’un taxi puisse passer les chercher, c’est pourquoi on a triplé le nombre de places PMR dans le centre. Et pour celles et ceux qui sont en bonne santé et qui font des déplacements pas trop longs – la moitié des Carolos font moins de 5 km par jour – il faut leur donner des alternatives : faciliter la circulation piétonne, aménager des pistes cyclables et des emplacements sécurisés pour garer les vélos, prévoir des trottinettes partagées, ça peut donner envie aux gens de se déplacer sans voiture, ou bien permettre de le faire à ceux qui n’osent pas aujourd’hui. Mais ces gens-là auront probablement encore une voiture, il faut donc rester attentif à ce qu’il y ait assez de places en ville pour les habitants, mais aussi des places devant les commerces avec du stationnement limité dans le temps.”

Il faut tout de même du transport en commun de qualité

”Bien sûr. Déjà aujourd’hui, si on fait plus de 750 m par jour à Charleroi, c’est moins cher de prendre le bus ou le métro pour 120 000 Carolos. Au TEC, c’est gratuit jusqu’à 6 ans, il faut simplement une carte mobib (5 €) jusqu’à 11 ans, il y a l’abonnement à 1 € par mois pour les 18-24 ans, les BIM ou les pensionnés. Pour les autres, c’est payant… pour l’instant. On pourra parler de gratuité totale, mais seulement après avoir réorganisé les transports en commun. Mais il y a tellement à faire avant et transformer le transport en commun, c’est long : il faut 3 à 4 ans entre les premières réunions et une application concrète. Déjà, avec la nouvelle direction et avec les syndicats des chauffeurs, la communication est bien meilleure aujourd’hui qu’il y a quelques années. Le TEC est d’ailleurs en train de retravailler le réseau structurant à Charleroi et dans les communes environnantes, en parallèle nous allons avancer sur le plan de mobilité de Charleroi Métropole et là-dedans entreront les discussions sur le doublement de lignes pleines à craquer, sur les services en fin de journée et le week-end, avec pour objectif que le samedi soit presque identique qu’un jour de semaine. On veut également élargir le concept du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) en faisant de Charleroi une Zone à Haut Niveau de Service, où l’ensemble des services de bus et de métros sont davantage présents et tournent plus souvent.”

Quid des véhicules partagés ?

”La voiture partagée, c’est une des façons, avec les trottinettes et vélos, dont on veut réduire le coût de la mobilité. Peut-être qu’une deuxième ou une troisième voiture d’un ménage pourrait être remplacée par une Cambio ou équivalent. Chez les jeunes qui ont le permis ou les personnes âgées qui roulent moins qu’avant, c’est une vraie demande d’en avoir plus. Les voitures partagées en ville fonctionnent très bien, mais il n’y en a pas assez. On travaille à la question. Pour les trottinettes, c’est aussi un carton : en juin, il y a eu 54 000 trajets de 3 km en moyenne. Mais il faut encadrer l’usage des trottinettes. En plus des marquages au sol pour les dépôts, il a aussi été demandé à la police d’être particulièrement vigilante à ceux qui roulent sur les trottoirs. Nous voulons aussi élargir certaines zones à vitesse réduite, et nous avons demandé aux opérateurs d’être plus proactifs sur le respect du Code de la route, par exemple en faisant des animations dans les écoles.”