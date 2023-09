Deux jours de fête dans le Parc de Marchienne-au-Pont

Un podium, des tonnelles et des tréteaux érigés le temps d’un week-end ont attiré les riverains et les curieux dans le parc communal en fête. Pour la première fois, le comité des fêtes avait tenu à étendre les festivités sur deux jours, pour permettre un plus grand nombre d’activités pour les familles. "Notre volonté est de relancer des événements, en perdition depuis plusieurs années à Marchienne", commente Marianne pour le comité des fêtes. "Nous voulons revaloriser les endroits publics qui n’ont plus été fréquentés pendant longtemps, notamment en raison d’une certaine insécurité", ajoute-t-elle. Une autre volonté du comité des fêtes, actuellement composé de trois membres, était de mettre les enfants à l’honneur en leur dédiant la journée du samedi. "Beaucoup d’enfants n’ont pas la chance de partir en vacances ni même d’aller dans des parcs d’attractions. Nous voulions leur apporter un peu de gaieté en proposant des châteaux gonflables, des jeux en bois, une pêche aux canards et du pop-corn entre autres", dit la présidente du comité des fêtes.