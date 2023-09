Fleurus: trois jours d'animations, de théâtre et de visites, au château de la Paix, ces 8, 9 et 10 septembre

Ce cru 2023 du Week-end au Château proposera un focus plus prononcé envers les jeunes générations. Pour ce faire, tout au long du site, dans le château de la Paix, dans son parc, à travers les diverses expositions et animations, les enfants et adolescents pourront se laisser guider par une iconographie adaptée, qui met en scène le chat Wellignton. Avec ses yeux verts, sa fourrure orange et sa pipe tenue à la patte, le félin fait évidemment allusion au duc Arthur Wellesley de Wellington, considéré comme le grand vainqueur de la Bataille de Waterloo.

Évidemment, la figure de l’empereur Napoléon, qui a vécu ici, à Fleurus, sa dernière nuit avant la défaite sur la plaine de Mont-Saint-Jean, reste centrale à l’événement.

Ce vendredi 8 septembre, à 20 heures, la compagnie Vivre en Fol proposera Rodomontades, une comédie musicale de cape et d’épée irrésistible.

Samedi 9 septembre, les visites guidées de l’exposition et de la chambre de Napoléon seront organisées de 10 heures à 18 heures. Le bar et les food-trucks ouvriront à 12 h 30 et les animations seront accessibles de 13 heures à 17 heures. Il sera possible d’apprendre les rudiments des techniques de combats de l’époque napoléonienne, de découvrir la philosophie des marches folkloriques ou encore de prendre part à un bivouac animé. La soirée sera animée par une nocturne dans le château, à 18 h 30 et deux représentations des Rodomontades, à 18 heures et 20 h 30.

Dimanche 10 septembre, enfin, les visites guidées seront assurées de 10 heures à 18 heures. Un bataillon carré sera organisé à 11 heures, suivi d’une parade des officiers de Napoléon. Le bar et les food-trucks ouvriront à midi et demi et l’après-midi sera dédiée à un atelier de grimage, des jeux en plein air et des animations de cirque. Côté spectacles, toujours gratuits mais à réserver au 071/82 03 04, les familles pourront se régaler avec le spectacle pour enfants La Petite Souris et le Mystère de la Dent Perdue, à 14 heures et 16 h 30 et avec un théâtre de marionnettes liégeoises, à 15 h 30 et 18 heures.