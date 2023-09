L'opposition permet à Alexandre d'obtenir une peine de travail autonome

Condamné début d'année à 14 mois de prison par défaut, Alexandre a fait le bon choix en formant opposition au jugement. Via cette procédure, ce dernier a pu exprimer ses regrets et obtenir une mesure de faveur. Le 10 novembre 2018, à la sortie d'un restaurant, le cousin d'Alexandre a commencé à chercher "misère" avec d'autres personnes sous l'effet de la boisson. La situation a dérapé quand ce fameux cousin est tombé sur Damien. En voyant la rixe opposant les deux hommes, Alexandre n'a pas adopté la meilleure attitude: au lieu de séparer les deux hommes, l'opposant a choisi de "défendre son cousin" en agressant gratuitement Damien via des coups de poing et de pied. L'homme agressé fut finalement abandonné à son propre sort, ensanglanté.