Un prétendu chauffeur Uber impose de force une relation anale à une jeune femme de 22 ans

Une relation consentie, au départ

De fil en anguille, un climat de confiance s'installe entre Karim et sa passagère. L'ambiance est tellement décontractée que le prétendu chauffeur Uber propose même à la jeune femme de boire un verre directement dans sa voiture. Après avoir été cherché des canettes dans un night-shop, Karim stationne son véhicule dans un cul-de-sac, échange avec Amélie et lui fait fumer un joint. Les deux protagonistes se retrouvent rapidement sur la banquette arrière pour avoir une relation sexuelle consentie.

Mais l'ébat sexuel tourne finalement au cauchemar pour la victime. « Les préliminaires et le rapport vaginal étaient consentis. Pas la pénétration anale qui a suivi, lorsque le prévenu a commencé à user de violence pour empêcher la victime de crier », estime le parquet. L'autorité judiciaire considère donc qu'il s'agit bel et bien d'un viol et qu'une peine de 4 ans de prison doit être prononcée par défaut contre Karim, absent face au tribunal correctionnel.

Jugement début octobre.