Charleroi: sur ces dix dernières années, il n'y a que le distric Centre (Charleroi, Dampremy, Lodelinsart) qui connaît une hausse constante de son nombre d'habitants

En 2022, 203 594 citoyens étaient inscrits aux registres de population de la première ville de Wallonie, c’est-à-dire un millier de plus que cinq années plus tôt, en 2018. Interrogé par la conseillère indépendante Anne-Sophie Deffense, l’échevin de l’État Civil Mahmut Dogru vient d’apporter cette précision dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal. Il détaille la ventilation du nombre d’habitants par district, année après année. Seul le Centre enregistre une progression: de 34 423 inscrits en 2018, il est passé à 35 579. La hausse s’est opérée de manière continue, le chiffre a augmenté tous les ans. Dans tous les autres districts (Sud, Nord, Est et Ouest), la population a évolué en dents de scie. Les augmentations ont été effacées par des baisses, et vice-versa. Avec 47 904 habitants, le district Sud reste le plus peuplé derrière le district Nord (44 584). Le district Est arrive en troisième position avec 38 835 habitants, et l’Ouest en compte 36 661.