Deux scènes de coups en six mois de temps : 30 mois de prison requis contre Tommy

Une histoire de quad

Six mois plus tard, c’est l’ex-compagne de Tommy qui a reçu des coups sous les yeux de la fille du couple âgé de 10 ans. Une dispute a éclaté alors que le trentenaire venait récupérer son quad. Pour le prévenu, ce n’était “qu’une simple poussée. ” Pour sanctionner les violentes réactions de Tommy, le parquet penche pour deux peines de prison : 18 mois pour les coups sur le beau-frère et un an pour la seconde scène.

À la défense, on insiste sur la thèse de la provocation pour la première scène. “Il a reçu un appel du beau-frère et il a effectivement fait demi-tour”, concède l’avocate. Une suspension simple est plaidée pour la seconde scène. Jugement début octobre.