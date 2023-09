“Sortez vos livres ! ” un événement littéraire pour la rentrée à l’Institut GPH de Gosselies

Le samedi 9 septembre seront proposées différentes approches de la lecture à un large public. Il sera possible de s’initier au monde du manga avec Ayaluna une mangaka montoise ainsi qu’écouter une lecture de conte à la façon du théâtre japonais le kamishibaï par Françoise Bernard.

Plus de 30 auteurs et illustrateurs et leurs maisons d’édition seront présents et proposeront des lectures publiques, des séances de dédicaces. Les visiteurs pourront également participer à un échange littéraire orchestré par le chroniqueur “Oscar Ness”. Une bourse aux livres sera également proposée.

Autant destiné à un public d’initiés que de curieux, l’événement se veut accessible et convivial. Toutes les activités proposées sont gratuites. Il suffira aux visiteurs de se laisser porter au détour des grandes salles ouvertes pour l’occasion.

“Alors qu’en Belgique, selon les chiffres de l’Asbl Lire et Écrire, 1 adulte sur 10 connaît des difficultés pour lire et écrire et que la récente enquête PIRLS montre que les compétences en lecture ont encore baissé en cinq ans en FWB, les parents actifs au sein de l’association des parents sont investis dans ce projet sont bien décidés” à changer un peu la donne. Avec “Sortez vos livres ! ”, professeurs et parents collaborent et s’engagent ensemble, convaincus que ce type d’initiative collaborative à la croisée du secteur de la culture, de la jeunesse et de l’enseignement, peut contribuer à une meilleure promotion de la lecture parmi les jeunes. ”

Les organisateurs espèrent que ce projet puisse faire des émules dans d’autres établissements scolaires, et peut-être même faire naître des vocations.