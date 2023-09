Trois coups de couteau sur son compagnon : aucune intention d’homicide, jure Alexandra

Le 13 mai dernier, dans un immeuble à Charleroi, les secours sont requis par un voisin. Ce dernier vient tout juste de découvrir Grégory dans un état de santé inquiétant, dans la salle de bain du logement de sa voisine. “Il est très blanc et très fatigué”, décrit l’auteur de l’appel. Et pour cause, puisque Grégory vient tout juste de recevoir trois coups de couteau (un dans le bras gauche et deux dans le thorax à proximité du cœur) et se vide de son sang. Alexandra, l’auteure des coups de couteau, s’empresse de prendre des torchons et des essuies et nettoie le sol.