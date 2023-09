Charleroi: on a visité l'ancien tunnel Roullier transformé en parking (photos et vidéo)

Ce week-end, et exceptionnellement, il sera possible de s’y stationner afin d’assister aux différentes cérémonies et activités.

Si certains connaissaient le tunnel reliant “jadis” le rond-point du Marsupilami à la place du Manège, ils pourront observer le changement. Le parking tout en longueur dispose de part et d’autre de place de parking. L’entrée se fait par le boulevard Roullier comme il fallait le faire pour renter dans le tunnel il y a quelques années.

Une fois garé, le public peut sortir le fond du parking du côté du PBA.

200 places sont disponibles dans l'ancien tunnel Rouller. ©Ngom

Outre le tracé des emplacements de stationnement, deux sorties de secours ont également été construites. Invisibles de la surface, si on ne fait trop attention, elles s’ouvrent comme une trappe dont le dessus se confond avec le revêtement du sol. Une fois ouvertes, un escalier est visible et une alarme stridente retentit. Les portes d’évacuation situées dans le parking s’ouvrent en cas de problèmes via un bouton-poussoir. Une fois la porte ouverte, un escalier vers l’extérieur permet l’évacuation.

Toute la sécurité a été vérifiée pour la prochaine ouverture. ©Ngom

Une sortie de secours est insallées devant le BPS22. ©Ngom

Une sortie de secours est disponible à l'angle des boulesvards Jacques Bertrand et Solvay. ©Ngom

Le parking Roullier ne sera ouvert que ce week-end. Il le sera définitivement ultérieurement.