Face au tribunal, Valérie dit le contraire de ce qui se trouve dans son audition

Un GSM reconditionné

Condamnée par défaut à un an de prison, Valérie a décidé de former opposition au jugement. Ce mardi matin, l’opposante conteste être à l’origine du téléchargement des 27 images pédopornographiques. Valérie fournit même une thèse pouvant expliquer la présence de ces fichiers. “J’ai acheté le GSM reconditionné à Ville 2 à Charleroi en juillet 2018. Et les policiers m’ont dit que les images étaient dans le GSM début d’année 2018. Je le jure, je n’ai jamais téléchargé de telles images”, détaille Valérie.

Cette dernière va même plus loin et assure, devant le juge Davio, n’avoir jamais dit tout cela en audition. La défense, de son côté, plaide un acquittement au bénéfice du doute sans oublier de rappeler que Valérie n’était pas la seule utilisatrice de son GSM. Son fils l’utilisait, tout comme son ex-compagnon suspecté au départ du dossier pour des faits de mœurs commis sur la fille de Valérie. Pour le parquet, c’est bien l’opposante qui est à l’origine du téléchargement de ces images. Quant au changement de version, le substitut du procureur a son mot d’explication. “Il y a sans doute un sentiment de honte et c’est difficile pour elle d’assumer les faits. ” La confirmation de la peine de prison est requise, sans pour autant s’opposer à un sursis.

Jugement le 3 octobre.