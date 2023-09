Le vitoulet challenge dans les starting-blocks

Défi : préparer et cuisiner une recette de son choix, à base des ingrédients de son choix. Les traditionnalistes prétendront que le vitoulet ne peut être qu’une boulette de viande élaborée selon une authentique recette de famille. “Pas seulement ! Ici, toutes les fantaisies sont permises”, sourit Frédéric Wins. “À base de légumes, de volaille ou même de poisson, carte blanche est laissée aux candidats. Surprises garanties ! ”

C’est un jury composé de quatre dégustateurs qui les départagera. Deux femmes, Élodie Verlinden du FabLab de l’ULB, et Isabelle Van Landschoot de Generation C (le business club des carolos de moins de trente ans) y seront associées au Secrétaire d’État PS à la Relance Thomas Dermine et à Jean-Luc Detrait, vainqueur de la première édition du concours. À charge pour eux de passer les préparations au crible d’une implacable analyse visuelle, olfactive et gustative.

La tâche ne sera pas simple : il faudra en effet avoir la capacité de comparer tout ce qui leur sera servi. Ce qui explique que l’on raconte qu’un des membres du jury se serait mis au CrossFit uniquement pour entraîner son organisme à cette épreuve extrême… Les participants devront se munir de leurs propres ustensiles pour préparer leurs vitoulets, froids ou chauds, avec ou sans sauce, ainsi que les accompagnements. Sous un chapiteau prêté par la ville sur la place du Manège, ils disposeront d’un plan de travail et d’une taque de cuisson à induction. La finale se disputera en deux temps, chaque fois d’une durée de 60 minutes. Le public est convié à partir de 12h15 au spectacle de cette implacable épreuve gastronomique. L’enjeu est à la mesure des ambitions : le vitoulet gagnant a en effet toutes les chances de se retrouver à la carte d’un ou de plusieurs restaurants.