Trottinettes : 40 accidents à Charleroi ces 4 dernières années, “il faut encadrer leur usage et faire respecter le Code de la route”

Sur ces quatre dernières années, il y a eu 40 accidents répertoriés impliquant des trottinettes (3 en 2020, 7 en 2021, 19 en 2022 et 11 en 2023 – jusqu’au 16/06), dont 21 au centre-ville de Charleroi, les autres ventilés sur les anciennes communes. Seul un accident avec blessé est à déplorer, le reste n’étant “que” matériel, ressort-il des données des chiffres de la police locale.

Pour avancer, l’échevin nous disait qu’il fallait “encadrer leur usage et faire respecter le Code de la route”. Il indique d’ailleurs avoir demandé à la police d’être particulièrement vigilante notamment l’interdiction de circulation sur les trottoirs et l’utilisation de pistes cyclables quand elles existent. “J’ai également demandé aux opérateurs de trottinettes, comme le prévoit la charte votée par le conseil communal, de renforcer la sensibilisation de leurs clients aux règles du Code de la route car un certain nombre d’entre eux ne possède pas de permis de conduire et ne connaît donc pas bien le Code de la route et leurs devoirs de conducteur et conductrice. Enfin, la vitesse des trottinettes est bridée notamment les zones piétonnes et lors des grands évènements publics comme les bigs five.”