Victime de violences, elle boute le feu à sa maison “pour que mon fils ait une vie normale” : le tribunal se montre clément

D’emblée, le labo et l’expert incendie mandaté sur les lieux du sinistre évoquent la thèse criminelle. “Plusieurs foyers ont été retrouvés à l’intérieur de la maison, à l’étage ou encore au rez-de-chaussée”, confirmait la substitute Dutrifoy. De plus, la maison en vente depuis décembre 2019, à 130 000 €, ne présentait pas la moindre trace d’effraction.

Alain, le compagnon de Jessica, se trouvait lui au domicile de sa maîtresse…

Un contexte particulier

En juillet 2021, Jessica admet être l’auteure de l’incendie volontaire. Cette dernière ne supportait plus sa vie familiale avec Alain et la vente qui n’aboutissait pas. “Mon fils se faisait tabasser tout le temps. C’était devenu invivable et moi j’étais obligée de passer à la casserole tous les jours. J’avais demandé de vendre la maison, mais Alain ne voulait pas. Au bout de 7 ans, j’étais à bout. Je voulais simplement que mon fils ait une vie normale”, confiait la mère de famille au tribunal correctionnel.

Tout comme le parquet, le tribunal correctionnel de Charleroi a fait preuve d’humanité envers la prévenue en lui accordant une suspension probatoire du prononcé de 5 ans.