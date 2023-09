Voici les meilleures boulangeries-pâtisseries de la région de Charleroi (carte interactive)

L'agence wallonne Apaq-W et la fédération francophone de la boulangerie-pâtisserie ont voulu mettre en valeur les artisans et leur savoir-faire. "Les augmentations de prix sur les produits et autres matières premières sont réelles et existent d’autant plus pour nos artisans. Les consommateurs peuvent jouer un rôle essentiel pour atténuer l'impact de la crise et assurer la pérennité de ces entreprises qui participent à notre bien-être quotidien, en privilégiant des productions locales et de qualité" indique l'agence. "C'est pourquoi la campagne Maître Boulanger Pâtissier 2023 a décidé de mettre l'accent sur la fidélité des clients. « Ces artisans ont plus que jamais besoin de notre soutien », tel est le message de la campagne."